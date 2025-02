La contaminació atmosfèrica afecta el cervell de joves i adults

La memòria i l’atenció de les persones grans es veuen compromeses per l’exposició prolongada a l’aire contaminat

La contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons, sinó que també té un impacte profund en el cervell, tant en nens com en adults. Segons estudis recents, les partícules contaminants poden arribar a aquest òrgan vital i alterar-ne el funcionament. “Moltes d’aquestes partícules estan arribant al cervell o els efectes que produeixen al cos estan arribant al cervell i s’estan produint canvis importants”, ha assegura la doctora en Neurociència Cognitiva i professora de la Universitat de Vic Beatriz Fagundo Morales en una entrevista al programa Nits de radio, d’Onda Cero Catalunya.

En el cas dels nens, els estudis apunten que l’exposició a la contaminació durant el desenvolupament cerebral pot tenir conseqüències greus. Un estudi amb 4.000 infants, realitzat a ciutats com Barcelona, ha revelat que els nivells alts de contaminants afecten la substància blanca, una part essencial per a la rapidesa de les connexions neuronals. “Això és important per prendre decisions, per aprendre, perquè les àrees estan parlant entre elles superràpid”, explica Fagundo, destacant que aquests danys poden perdurar fins a l’adolescència.

Per als adults, especialment les persones grans, la situació tampoco no és alentadora. Investigacions a ciutats com Nova York, amb més de 5.000 participants, han trobat una correlació directa entre la contaminació i la pèrdua de memòria. “Com més alta era la contaminació, més atròfies cerebrals es trobava”, afirma la neurocientífica, advertint que aquests efectes podrien acostar el cervell a estats semblants als de l’Alzheimer.

Aquestes troballes eleven la contaminació a la categoria de problema de salut pública. L’augment de l’esperança de vida podria veure’s amenaçat si no es millora la qualitat de l’aire, ja que el deteriorament cognitiu i les demències estan relacionats amb l’exposició a llarg termini. “Tan important és allargar la vida com veure en quin estat hi arribem”, reflexiona Fagundo, posant l’èmfasi en un envelliment saludable.

Els experts coincideixen que cal actuar amb urgència. Polítiques locals i europees ja comencen a abordar el problema, però la consciència ciutadana és clau. Reduir l’ús de combustibles fòssils i millorar els sistemes de mesura de la qualitat de l’aire són passos essencials per protegir la salut cerebral de les generacions actuals i futures.

Davant d’aquest escenari, la ciència no abaixa els braços. “Des del món científic no pararem mai d'intentar conscienciar a les persones que poden prendre decisions”, sentencia Fagundo. “La lluita contra la contaminació és també una lluita per preservar la nostra ment, un tresor que no ens podem permetre perdre”.

