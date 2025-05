La consulta pública sobre l'OPA "enforteix la democràcia"

Fa pocs dies es complia un any des que el BBVA va anunciar la voluntat d'adquirir el Banc Sabadell mitjançant una OPA. Després de l'aprovació de l'operació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, ara la pilota és al terrat de la Moncloa. El govern espanyol, abans de prendre una decisió al respecte, ha comunicat que ha posat a l'abast de la població una consulta pública prèvia per recollir el parer general sobre l'OPA del BBVA. Es tracta d'un fet inèdit que ha recollit sorpresa entre els defensors i detractors de la consulta. Sigui un moviment més encertat o menys a l'hora de prendre la decisió, l'Agustín Rodríguez considera que "és una manera d'empoderar al ciutadà" que aquí és inèdit, però que a països com Suïssa es practica molt més. "Es fan unes 300 consultes a l'any" explica Rodríguez detallant que a Suïssa utilitzen les consultes per "decidir sobre l'enllumenat del carrer", per exemple, "per decidir en tasques urbanes del dia a dia".

Rodríguez destaca a Sánchez com un "gran estrateg" i remarca que aquest torna a ser un "gran moviment" on usa "la sorpresa com a eina comunicativa" per fer política. Recordem que quan la seva dona, Begoña Gómez, va ser imputada per diversos delictes, Sánchez va prendre's uns dies per reflexionar sobre la seva continuïtat al capdavant del govern. Quan va tornar a comparèixer, va confirmar que continuava i va sortir reforçat políticament d'aquesta circumstància. Ara, encara sense conèixer els resultats de la consulta, està per veure si surt reforçat o no, però Rodríguez també recorda que és una operació que es donarà "només si els accionistes del Sabadell volen".