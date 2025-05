'El Consorcio' repassa les cançons de tota una vida

Estíbaliz Uranga és un emblema de la música a Espanya. Aquesta dona forma part d’un grup que és la banda sonora de milions de persones, que té cançons que s’han convertit en autèntics himnes, que tothom se sap. Ens ha explicat que a dia d'avui estan tenint encara més èxit que als seus inicis. I és que tenen un públic entregat que no para d'entonar el seus temes als concerts.

Juan Carlos Calderón i els seus èxits

Juan Carlos Calderón ha estat el gran compositor i lletrista d'aquesta formació, que es defineix com a 'Calderoniana'. Estíbaliz Uranga diu que ha estat priomordial per a ells i elles. Però també 'Mocedades' i 'El Consorcio' ho van ser per a ell. Quan ambdues formacions van iniciar camins per separat, també els va acompanyar.

D'Eurovisión a l'actualitat

Estíbaliz Uranga va ser representant d'Espanya al Festival de la Canción de Eurovisión juntament amb el seu marit Sergio Blanco. Ambdós cantaven la cançó 'Tu volverás' de ben joves. Ella recorda cada dia a la seva parella sentimental i musical, que ens va deixar fa uns anys. El troba a faltar cada dia però el té present quan puja a un escenari.