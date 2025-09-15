Consells per recuperar l’economia domèstica després de l’estiu

L’estiu pot ser un trasbals per al compte corrent. Les vacances solen portar despeses extraordinàries que poden complicar, i molt, la tornada a la rutina. “És vital tenir una planificació financera”, explica Jordi Martínez, director d’educació financera de l’IEF. I matisa: “El problema no és gastar més diners durant les vacances, sinó no haver previst aquestes despeses”.
Per a moltes famílies, setembre és especialment delicat: a les despeses de l’estiu s’hi sumen les de l’inici del curs escolar, com ara el material. Martínez recomana ajustar-se al pressupost i evitar compres per sobre de les possibilitats econòmiques: “Si podem gastar 20 € en una motxilla en comptes de 100 € a terminis, millor”.
El director també subratlla la importància de controlar les anomenades 'despeses formiga': aquelles petites compres que passen desapercebudes però que, sumades, tenen un gran impacte en l’economia domèstica. “És clau portar un registre de les despeses per saber en què destinem els diners”, afirma. “Així serà més fàcil millorar la nostra salut financera”.