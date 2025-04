Consells per gestionar les factures de la llum i el gas

Les factures del gas i la llum son dos dels elements als quals ens hem d'enfrontar i formen part de la nostra planificació econòmica mensual. Quotes fixes, estimacions, contractes que normalment desconeixem, pujades i baixes de preu i clàusules i bons amb les que podem i hem de comtpar i potser desconeixem.

Per tot això, a la secció d'avui l'Esther Lorente ens ha donat consells molt útils de cara a afrontar i gestionar les factures de dos subministraments bàsics en el nostre dia a dia, que son molt rellevants i en els que hi ha moltes confusions i dubtes. Estem parlant de les factures de la llum i el gas. Com està el mercat? Com podem saber quin tipus de contracte tenim, si és el més adient per nosaltres, i com podem canviar de companyia? Què és el bò social elèctric i com podem fer-ne ús? Son algunes de les qüestions que hem pogut resoldre a la secció d'avui.