La consellera Esther Niubó compareix pel caos en les adjudicacions docents del curs vinent

Davant la gravetat dels fets, el Departament ha activat tots els mecanismes interns de revisió i control per garantir la màxima transparència i rigor. Segons les primeres anàlisis, l’origen de l’error es vincula a l’actuació individual d’un càrrec tècnic que hauria incomplert de manera conscient els protocols establerts. Aquesta conducta està sent objecte d’una investigació interna exhaustiva.

La consellera Niubó ha demanat disculpes per aquesta incidència i el procés d'adjudicació es repetirà aquesta setmana.

Les reaccions dels sindicats

Els partits de l’oposició li han reclamat que n'assumeixi les responsabilitats mentre que els sindicats es concentraran a les portes del Parlament per denunciar els fets. USTEC posa en dubte que es tracti d’un cas individual mentre que el Sindicat de Professors de Secundària han demanat noms i cognoms del responsable per denunciar-lo per prevaricació.