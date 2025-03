La consellera d'Igualtat defensa estendre les polítiques de discriminació positiva al conjunt de la societat

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha defensat les polítiques de discriminació positiva que han aconseguit que "tinguem parlaments i governs paritaris". En una entrevista a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya, realitzada des del BWAW, Menor s'ha mostrat a favor de traslladar aquestes polítiques al conjunt de la societat. Menor ha recordat que les dones representen el 50% de la població i que, per tant, "tenim dret a ocupar la meitat de tot". Des d'aquest punt de vista, Menor ha reconegut que hi ha molta feina a fer en "la coeducació des de la petita infància perquè les diferències biològiques no es converteixin en rols imposats per valors culturals".

Un feminisme integrador

Menor ha reivindicat la campanya de la Generalitat "Tan senzill, com feminisme" tot argumentat que aquest moviment sempre ha estat "inclusiu" i que el que cal és "recuperar l'esperit de que no va en contra de ningú". Ha recordat que el feminisme ha aportat nous drets de ciutadania per a les dones i per als home, com el permís de paternitat o la reducció de la jornada, i ha cridat a lluitar amb dades, educació i política pública contra els estereotips de gènere i els discursos que generen violència sexual entre els joves.

Més ordres d'allunyament

La tasca de recuperar els consensos socials i polítics per combatre debats que consideràvem superats forma part, segons la consellera, del pacte català per abordar les violències masclistes. En aquest marc, la titular d'Igualtat ha defensat millorar els indicadors de risc per dictar més ordres d'allunyament i millorar la lluita contra la violència masclista.