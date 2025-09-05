Coneixem la unitat pionera a l'Hospital Vall d'Hebrón que investiga a través dels telòmers

L’Hospital Vall d’Hebron torna a ser pioner. I ho és perquè han creat la primera unitat a l’estat espanyol per detectar alteracions en els telòmers, les fundes que protegeixen els extrems dels cromosomes. I és que tenir aquests telòmers més curts del normal podria comportar l’aparició prematura de malalties associades a l’envelliment. La Unitat d’Alteració en la Biologia dels Telòmers de l’Adult de Vall d’Hebron es va posar en marxa a finals del 2024 i té molts pocs precedents a nivell mundial i ja ha detectat aquestes alteracions en 14 persones que tenen afectacions i en 16 portadors sans.
A 'La Ciutat' hem parlat amb l'assessora genètica d'aquesta unitat, la doctora Sara Torres Esquiu, que ens explicat que la unitat ajudarà "a detectar malalties pròpies de l'envelliment en edats més joves a través dels telòmers. A partir de la longitud d'aquests telòmers es pot determinar si hi ha risc de patir aquestes malalties. Hi ha en cas que aquests siguin curts". Preguntada per si això obre la porta a que, en un futur, els més grans siguin menys malalts, la doctora Torres reconeix que "aquesta és la intenció. La prevenció és clau, i si es fa de forma molt anticipada, com estem investigant nosaltres en aquesta unitat, és possible prevenir la malaltia a l'hora de tractar-la".
L'assessora genètica de l'Hospital Vall d'Hebrón recorda de la importància de "no fumar i no beure en excés, perquè això escurça els telòmers. En definitiva la clau és portar una vida sana per evitar totes aquestes malalties pròpies de l'envelliment".