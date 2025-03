Coneix el teu producte i vendràs més

Tot i que sembla una obvietat, el venedor és la clau per incrementar les vendes. Amb tot, molts negocis encara no tenen clar aquest concepte i no inverteixen prou en la formació dels seus treballadors.

3 punts clau

Conèixer bé el teu producte . Conèixer el que estem venent és important però no sempre és possible saber tots els detalls de tots els productes. En aquest cas, és important tenir interès en buscar la informació que demana el client. En aquest sentit, formar als venedors és la base.

. Conèixer el que estem venent és important però no sempre és possible saber tots els detalls de tots els productes. En aquest cas, és important tenir interès en buscar la informació que demana el client. En aquest sentit, formar als venedors és la base. Escolta activa . El venedor ideal és aquell que escolta el 60% i parla el 40%, un percentatge que poques vegades es compleix. Escoltar el que necessita el client és fonamental per trobar el producte perfecte per a ell.

. El venedor ideal és aquell que escolta el 60% i parla el 40%, un percentatge que poques vegades es compleix. Escoltar el que necessita el client és fonamental per trobar el producte perfecte per a ell. Crear una experiència memorable. Entrar en un establiment, sigui del tipus que sigui, s’ha de convertir en tota una experiència i no només en un tràmit comercial. És per això que el paper del venedor és fonamental.

Amb aquests 3 bàsics, millorar les vendes és possible.