Condemnat a un any de presó per proferir insults racistes al futbolista Iñaki Williams

Un aficionat ha estat condemnat a un any de presó per insults racistes contra el jugador de l’Athletic Club, Iñaki Williams, durant un partit disputat al camp de l’Espanyol el 25 de gener de 2020. El processat ha reconegut els fets i ha acceptat la condemna en un acord de conformitat amb la fiscalia.
També se li ha imposat una multa de 1.080 euros per un delicte contra els Drets Fonamentals i les Llibertats Públiques. Així mateix, la sentència recull que l’acusat no podrà treballar en l’àmbit esportiu durant els pròxims quatre anys, ni accedir a cap estadi de futbol, sigui de la categoria que sigui, durant dos anys.
El condemnat ha comparegut davant l’Audiència Provincial de Barcelona per via telemàtica, ja que es trobava indisposat, però s’ha mostrat conforme amb la resolució. La seva advocada ha sol·licitat la suspensió de la pena de presó, atès que no té antecedents penals.
Els fets jutjats van tenir lloc el 25 de gener de 2020, durant un partit de Lliga entre l’Espanyol i l’Athletic Club a l’estadi de Cornellà. Quan el jugador de l’Athletic va ser substituït i es dirigia cap a la banqueta passant per darrere d’una de les porteries, un grup d’aficionats pericos li va llançar crits i va fer gestos racistes.
Segons assenyala la Fiscalia, ho van fer “obrant amb un evident menyspreu pel color negre de la pell del jugador”, un fet que és “públic i notori” i que s’ha repetit en altres camps.
Tal com recull la sentència, en el moment dels fets hi havia 27.000 espectadors a l’estadi espanyolista, mentre que l’audiència televisiva era d’un mínim de 209.512 espectadors, a més d’una xifra “indeterminada però massiva” que seguia el partit per ràdio i xarxes socials.
Aquest context va suposar un agreujant important per a l’aficionat. Per tot això, el Ministeri Fiscal sol·licitava inicialment una pena de dos anys de presó, cinc anys sense poder entrar a estadis, i una multa de 5.400 euros pel delicte pel qual finalment ha estat condemnat.