La comunicació amb els joves que no volen contacte presencial

Amb l'Alberto Gómez, periodista i consultor de comunicació parlem dels joves que eviten la comunicació presencial i com això afecta el futur de la comunicació i al tracte personal. Amb l'ajuda de Mar Manrique, periodista que ha analitzat aquests casos, parlem de com s'enfoca per a molts joves la comunicació i les relacions virtuals.

Substituir la vida presencial per la virtual

Molts joves d'entre 18 i 29 anys han viscut prioritzant la relació a través de les xarxes, i per això consumeixen contingut sempre a través d'aquestes. Podcasts, Twich, TikTok... són algunes de les xarxes que han substituït les relacions personals. És per això que molts d'ells han abandonat el contacte personal, o com a mínim, no el prioritzen. Això obliga a la comunicació i a les empreses a adaptar-se, ja que cada vegada és més freqüent.