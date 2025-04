Comencen les proves de competències bàsiques, el termòmetre del nivell acadèmic català

Uns 167.000 alumnes catalans s’enfronten aquesta setmana a les competències bàsiques, els exàmens que es fan a 6è de primària i 4t d’ESO per copsar el nivell dels estudiants al final de les dues etapes educatives obligatòries.

Entre avui i dimecres se sotmetran a aquestes proves els alumnes de 6è, i dijous i divendres serà el torn dels de 4t d’ESO. Les competències bàsiques només tenen vocació diagnòstica, és a dir, no compten per a nota. Serveixen per avaluar el grau d’assoliment en català, castellà i llengua estrangera –també aranès a l’Aran–, així com matemàtiques i ciències i tecnologia.

En les llengües, es tindrà en compte la comprensió oral i lectora i l’expressió escrita. En matemàtiques hi haurà proves de càlcul, mesura i representació gràfica de dades, entre d’altres. I finalment, en ciències i tecnologia, s’abordaran fenòmens naturals, aplicacions tecnològiques, la investigació científica i la interpretació d'informació en forma de dades i proves.

Detectar mancances i pensar millores

El Departament d’Educació farà servir els resultats d’aquests exàmens per veure en quins àmbits hi ha més mancances i per dissenyar futures polítiques educatives. En aquest sentit, cal recordar que les competències bàsiques de l’any passat van reflectir una millora respecte al curs anterior en la majoria d’àmbits, amb l'excepció de l’anglès als dos cursos i del català a secundària.