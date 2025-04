Comença la vacunació contra el virus del papil·loma humà en nois de fins a 18 anys a Catalunya

El vaccí – que consta d’una única dosi – es subministra als centres d’atenció primària. Dels 185mil joves d’entre 14 i 18 anys que hi ha a Catalunya, Salut s’ha marcat l’objectiu d’aconseguir que uns 150mil sol·licitin cita per a vacunar-se. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha remarcat la importància d’immunitzar els homes contra aquest virus perquè es protegeixen a ells mateixos dels càncers que també poden desenvoupar i també protegeixen a les dones, ja que són propagadors d'una infecció de transmissió sexual, que pot generar càncer de cèrvix o de coll uterí. D'aquesta manera, l'objectiu és augmentar la immunitat de grup i erradicar en els propers anys aquest tipus de càncer.

Els resultats

I la vacuna funciona perquè, des que es va començar a vacunar les nenes ara fa 15 anys, s’han reduït en un 60% les berrugues genitals. I ja no es tracta només d’evitar la infecció de transmissió sexual, sinó de prevenir també altres malalties greus que estan relacionades amb el virus.

Acostar-se als joves

Per tal d’aconseguir que els adolescents vulguin vacunar-se, Salut posarà en marxa diferents mecanismes, com, per exemple, un programa dirigit a les escoles per alumnes d’educació secundària, on s’expliquen els beneficis i la importància de la vacunació. També es crearà diferent tipus de contingut, com anuncis, vídeos i infografies, que apareixeran a les diferents xarxes socials amb més consum juvenil.

Altres novetats en el calendari de vacunacions

Salut ha inclòs tots els nadons de fins a 6 mesos dins la pauta del rotavirus, per la gran càrrega d’infeccions que hi ha en aquesta franja d’edat. Després, amb la tos ferina, la vacuna s’ha avançat als 11 anys, a 6è de primària, quan abans es posava als 14. A més, la dosi inclou també protecció contra la diftèria i el tètanus.