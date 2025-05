Comença la preinscripció dels estudis de formació professional a Catalunya

Avui comença la preinscripció per als cicles de formació professional a Catalunya. Des d’ara fins al 29 de maig es poden presentar sol·licituds tant als graus mitjans com superiors d’FP. Enguany, el Departament d’Educació s’ha marcat un repte: que la matriculació estigui enllestida el 31 de juliol.

Aquesta és la primera prova de foc que ha de superar el Departament perquè no es repeteixi el desgavell dels cursos anteriors, en què molts alumnes van arribar a setembre sense saber quina plaça tindrien i es van haver d’incorporar a les classes amb el curs ja en marxa. Per evitar-ho, la conselleria ha canviat el procés de matriculació. Així, durant el juliol es faran tres tandes d'assignacions i l'alumnat haurà de confirmar online si accepta l'assignació rebuda o si hi renuncia. Finalment, haurà de completar els tràmits amb el centre on hagi obtingut plaça.

L'àmbit sanitari té les notes de tall més altes

Davant l’increment de demanda que ha experimentat l’FP en els últims anys, el Departament ha decidit ampliar les places d’aquests estudis de cara al curs vinent, creant-ne més de 7.500 de noves. I encara hi ha una altra novetat: una eina que permet consultar les notes de tall del curs anterior, i que és reveladora, perquè mostra clarament quins són els estudis més demandats entre els alumnes.

Els de l’àmbit de la salut encapçalen el rànquing, amb les notes de tall més altes. Per això no sorprèn que el 16% de les places de nova creació, unes 1.200, siguin d’aquesta família professional. A l’Institut Hospital del Mar d’FP Sanitària això s’ha traduït en la inauguració d’una nova seu amb 137 places. S’hi han creat també dos cicles nous de l’àmbit sociosanitari i s’han duplicat les vacants de farmàcia, un dels estudis més sol·licitats.

La directora del centre, Montse Blanes, celebra aquest salt general de l’FP sanitària, però recorda que és imprescindible que totes les places vagin acompanyades de les pràctiques corresponents. Un requisit que en el cas de l’Hospital del Mar està garantit, però que no ho està a tot arreu. "Hi ha alumnes d'altres centres que ens venen a tocar la porta perquè potser fa dos anys que han acabat la part teòrica del cicle i encara no han pogut fer les pràctiques. Això ho hem de vigilar, perquè les pràctiques són obligatòries per obtenir el títol", ha explicat Blanes a Onda Cero.

Sectors on falten alumnes

En canvi, hi ha famílies professionals que es troben en la situació contrària. És el cas de fusta, moble i suro, una de les branques formatives que tenen un nivell més alt d’inserció laboral, tal com demostren les dades del Departament d’Educació. Aquí el problema és l’oposat: hi ha pocs alumnes i molta demanda per part de les empreses.

"A nosaltres ens contacten habitualment empreses que volen alumnes en pràctiques o per treballar i sovint els hem de dir que no en tenim prou. Des del gremi ens diuen que a vegades tenen problemes per trobar personal: molts treballadors estan arribant a l'edat de jubilació i necessiten un relleu generacional, però es troben que no surten prou alumnes de les escoles per cobrir aquesta necessitat", assegura Dani Lorenzo, que és el cap del departament de fusteria de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles.

A tot Catalunya, només hi ha set centres que ofereixen aquests estudis de fusteria i els costa omplir les aules. Lorenzo lamenta que el sector no sigui "atractiu" per als joves, que, segons ell, no s'acostumen en el futur laboral a l'hora de triar cicle. Afirma, això sí, que molts adults veuen en la fusta un bon sector per donar un gir a la seva trajectòria professional.