SALUT

Comença la campanya de vacunació contra la grip i la covid a Catalunya

En una primera fase, s’immunitzen les persones majors de 80 anys o que viuen en residències, les embarassades, els sanitaris i els nens i nenes d’entre sis mesos i cinc anys

Anna Utiel

Barcelona |

Un infermer vacuna una pacient major de 80 anys al CAP Casernes de Barcelona
Un infermer vacuna una pacient major de 80 anys al CAP Casernes de Barcelona | Onda Cero

Avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 a Catalunya. En una primera fase, s’immunitza els col·lectius vulnerables: com sempre, les persones majors de 80 anys o que viuen en residències, i les embarassades, però també, com a novetat, s’ha avançat la vacunació contra la grip als sanitaris i als nens i nenes d’entre sis mesos i cinc anys.

Infants com la Daniela, que aquest matí s'ha vacunat al CAP Casernes, al barri de Sant Andreu de Barcelona, o com la Melanie, una nena de dos anys que ha estat immunitzada al mateix centre. En el seu cas, però, no ha calgut punxada, perquè li han posat una vacuna intranasal. La vacuna intransal contra la grip està disponible per als infants a partir dels dos anys, i es va començar a fer servir el 2023, primer en una prova pilot i després de forma generalitzada.

"És importantíssim tallar la transmissió entre els nens, perquè les aules de les escoles són espais de propagació. A més, moltes vegades els avis cuiden aquests nens, de manera que, si evitem que els nens emmalalteixin, tallem també la transmissió cap als adults", ha explicat l’infermer Israel Caro, del CAP Casernes.

La segona fase, a partir del 13 d'octubre

Es preveu que la primera fase de la campanya duri unes tres setmanes, per la qual cosa la segona hauria de començar el 13 d'octubre. A partir d’aleshores s’obrirà la vacunació als majors de 60 anys, a les persones amb condicions de risc, els residents a centres d'atenció a la discapacitat, mestres i personal de serveis essencials, entre d'altres.

