Cóm és la vida d'un taxista a Barcelona?

Avui a La Ciutat continuem amb la secció 'barcelonins anònims'. És una secció dedicada a descobrir històries i experiències d’alló més curioses, de persones que formen part del dia a dia de la ciutat, però que sovint passen desapercebudes. Des de qui coneix tots els racons amagats del barri, fins a qui contribueix a fer més fàcil la vida dels altres. Per això mateix avui ens volem centrar en uns treballadors crucials per la ciutat. Barcelona és una ciutat plena de vida, amb milers de persones que es mouen cada dia entre carrers, places i barris. És aquí on hi juguen un paper clau els taxistes, testimonis privilegiats de tot el que passa a la ciutat. Coneixen Barcelona com ningú i a través de les seves experiències ens poden explicar curiositats, anècdotes i moments únics que només es descobreixen des del volant d’un taxi.
Per parlar de tot plegat, ha vingut a La Ciutat el Christian Navarro. Ell és taxista de Barcelona des de fa gairebé 20 anys, i ens ha explicat primer de tot cóm va començar a treballar en aquest sector, què recorda dels seus primers dies i cóm van ser les seves primeres sensacions. A més ens ha explicat històries d'allò més curioses, així com d'altres més negatives que li han quedat marcades per sempre.
Conduint el seu taxi ha coincidit amb moltes persones reconegudes, i ha destacat una conversa que va tenir amb Luis del Olmo, al qual va portar una vegada al seu vehicle.
Finalment, ens ha parlat d'objectes que es deixa la gent al taxi, i de com veu el futur del sector...