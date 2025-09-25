Cóm és la vida d'un guia turístic a Barcelona?

Avui hem donat el tret de sortida a una nova secció de La Ciutat. I es que aquesta temporada ens hem proposat conèixer barcelonins anònims... és a dir, persones que no són conegudes però que de ben segur que tenen una història molt interessant a explicar. Per iniciar aquesta nova secció, avui volem fixar-nos en uns treballadors molt importants de la ciutat de Barcelona, i es que com ja sabem la capital catalana és una de les ciutats més turístiques del món. I aqui, juguen un paper molt important les persones que ajuden d’alguna forma a conèixer Barcelona. Ells i elles són els guíes turístics. Coneixen la ciutat de dalt a baix, i expliquen tots el seus misteris i històries als turistes que arriben amb ganes de saber-ho tot sobre la nostra ciutat. Per parlar de tot plegat hem rebut al programa al Pablo Triguero, ell és guia turístic de Barcelona, tot i que també ha treballat a altres ciutats com Santander, Tarragona o Lille. Ell ens ha explicat primer de tot en què consisteix la seva feina i cóm va arribar a ser guia turístic.
A més, també ens ha parlat de quines històries són les que mes agrada escoltar a la gent, i també quina és la que més li agrada a ell personalment explicar a la gent i del seu lloc preferit de Barcelona, Montjuic. Ha compartit també amb nosaltres algunes anècdotes que ens ha fet riure molt, i ha acabat parlant-nos de que per què Barcelona és tant especial i que és el que la diferència d'altres ciutats en les que ha viscut com Santander, Tarragona, o ara Lille.