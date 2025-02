Com veuen els promotors els reptes del Govern en matèria d'habitatge?

A finals d’aquest mes, el govern català donarà sortida a sòl públic per construir fins a 10.000 habitatges. Els Agents de la Propietat Immobiliària a Catalunya reconeixen que fins ara havien trobat a faltar "línies incentivadores" i celebren que l'administració "hagi après la lliçó". Tot i això, el portaveu de l'API a Catalunya, Carles Sala, explica a 'La Brúixola' que el Govern "ha d'aprendre què és responsable de posar els recursos físics i econòmics per fer viable l'habitatge de lloguer assequible".

Carles Sala considera que "la col·laboració publicoprivada és la més adequada" per tirar endavant el repte que té el Govern en matèria d'habitatge. Així i tot, lamenta que "acabarem el 2025 amb un dèficit de 125.000 habitatges i estem anant cap a la Catalunya dels 10 milions" per aquest motiu, assegura, "convé que el sector promotor trobi suport en el Govern si no volem avançar cap a una societat de sobreocupació i infrahabitatge".

Preguntat per la fórmula del govern de què els promotors hagin de retornar part dels seus guanys, Sala resta a l'espera de conèixer-ne la lletra petita, però reconeix que "si molts sòls no s'estan construint és perquè l'operativa és antieconòmica i el promotor acaba perdent diners". Sala conclou que cal una normativa urbanística que aporti canvis pel que fa a l'agilització i que també es necessita una llei del sòl a l'estat que doni seguretat jurídica.