Enmig de la sessió al Congrés en què els diferents grups parlamentaris defensen les seves posicions al voltant de la reducció de la jornada laboral, els secretaris generals de Comissions Obreres i PIMEC, Belen López i Josep Ginesta, atenen els micròfons de 'La Brúixola'. López denuncia que amb la derrota de la reducció de la jornada laboral "perdem una oportunitat històrica", mentre que Ginesta defensa que "des de la petita i mitjana empresa acceptem el repte de tornar a parlar i d'obrir el debat al voltant del temps de treball".
Com valoren sindicats i patronals la patacada de la reducció de la jornada laboral al Congrés?
La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belen López, i el seu homòleg a PIMEC, Josep Ginesta, defensen els arguments que els porten a defensar i rebutjar, ara per ara, la reducció de la jornada laboral.