Com valora un expert en comunicació la compareixença de Mazón?

La dimissió de Carlos Mazón, un any després de la DANA que va colpejar València, no ha convençut la majoria de forces polítiques. Segons l’expert en comunicació Ferran Lalueza, professor d’Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, el president valencià “ha optat per un relat marcadament victimista” i entén que això hagi alimentat les crítiques dels partits de l’oposició. “En situacions de crisi, la transparència i l’empatia amb la ciutadania han de ser sempre la guia”, assenyala.
Lalueza també reflexiona sobre l’impacte social que ha tingut la DANA al País Valencià. Remarca la importància de reforçar la confiança en els protocols de Protecció Civil i en la preparació davant de riscos meteorològics extrems. “És lògic que les administracions actuïn amb la màxima prudència per evitar que es repeteixi un episodi així. Alguns els poden acusar d’excessivament cautelosos, però quan hi ha vides en joc”, afirma. “Aquesta actitud pot comportar un cert desgast polític, però sempre serà preferible assumir un cost polític que no pas un cost humà”, conclou.