Com triar un llibre adequat per als infants de cara a Sant Jordi

La lectura infantil i juvenil no és només una font de plaer, sinó un dret fonamental i un pilar del desenvolupament emocional, lingüístic i crític dels infants. "Llegir és un dret que té l'infant, i nosaltres hem de fer el possible perquè tingui accés a aquest tresor", ha indicat Sílvia Mas Sañé, Vicerrectora del Campus UManresa de la UVic-UCC, en una entrevista al programa Nits de ràdio, d’Onda Cero Catalunya. Segons l’experta, les històries ens fan imaginar, sentir i pensar, i són essencials per construir una societat més lliure i reflexiva.

[Audio disponible en català]

Els beneficis de la lectura en les primeres edats són clars i contundents. “És abismal la diferència entre un infant que ha estat en contacte amb els llibres i un que no”, diu Mas. No només millora el vocabulari o la capacitat discursiva, sinó també l’empatia, la imaginació i el pensament crític. La literatura de qualitat planteja reptes cognitius que enriqueixen l’infant, perquè "un bon text literari ens enfronta a la ironia, als dobles sentits, al simbolisme… exigeix un lector actiu".

Però no tot el que es publica val. En una època d'hiperproducció editorial, és fonamental saber triar. “Com més qualitat literària té el llibre, més riquesa aporta”, defensa la Vicerrectora, que recorda que el que importa no és tant el tema del llibre, sinó com està explicat: “Els bons llibres són aquells que ens esgarrapen una mica i no ens deixen indiferents”. Aquesta tria ha d’incloure també diversitat de gèneres i punts de vista, com la poesia, el teatre o obres d’altres cultures.

Els adults juguen un paper fonamental en aquest procés. Mestres, famílies, bibliotecaris i llibreters han de fer de mediadors, guiant els infants cap a lectures potents i enriquidores. "No es tracta que només llegeixin el que els vingui de gust", alerta. Cal buscar llibres que els agradin, però també que suposin un repte intel·lectual. Per aconseguir-ho, és essencial oferir un ventall de lectures de qualitat on l’infant pugui triar. “Com a mediadors, hem de ser agosarats i obrir portes”, afegeix.

En contraposició a la cultura de la immediatesa i el consum tecnològic, la lectura és una eina de resistència. “Ara més que mai hem de retornar a l’escriptura i a la lectura”, afirma Mas Sañé. Les pantalles poden ser llamineres, però no poden competir amb el poder d’una bona història ben explicada. “Els humans som éssers narratius. Ens encanta que ens expliquin històries”, assegura. Llegir en veu alta, compartir lectures, crear itineraris lectors… tot això contribueix a una comunitat més rica, més crítica i més humana.

I és que, la lectura, en definitiva, ens fa lliures. No només forma ciutadans més preparats, sinó persones més felices, compromeses i madures. “La lectura ens torna la reflexió, el pensament endins i el pensament compartit. Eleva la categoria humana”, conclou. I per això, insisteix, “és responsabilitat de tots protegir aquest dret i fer-lo créixer: des de l’escola, des de casa, des de les biblioteques… perquè llegir ens salva”.