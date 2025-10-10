LIDERATGES, L’economia en clau d’igualtat

Com treballa l’ICD la comunicació de manera clara per arribar a tota la ciutadania?

L’Institut Català de les Dones és l’organisme que des de fa més de trenta anys tre-balla per impulsar i coordinar les polítiques públiques d’igualtat de gènere a Cata-lunya. En aquest temps, ha tingut un paper clau en la lluita contra la violència mas-clista, en la promoció dels drets de les dones i en la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la societat.

Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb Sònia Guerra, Presidenta de l’Institut Català de les Dones.

