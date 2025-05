Com s'ha d'atendre l'alumnat que s'incorpora a una nova aula a mig curs?

Més de 74.000 alumnes s'han incorporat a un nou centre educatiu després de l'inici del curs escolar el 9 de setembre. Aproximadament, cada mes hi ha 9.000 alumnes que aterren a una escola o institut a mig curs gràcies al que s'anomena matrícula viva. En aquest sentit, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Maria Marcos, explica a 'La Brúixola' que s'ha d'atendre els alumnes que s'incorporen, però també als que ja hi són "perquè porten un ritme i una planificació escolar". Marcos apunta també que "calen mesures i suports intensius, aules d'acollida i més personal". Per aquest motiu, "reclamem més recursos, per atendre tothom d'acord amb les seves necessitats i situació", denuncia.