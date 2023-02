Com serà el Passeig dels Gouremts 2023

La gran novetat d’enguany són els entrepans d’autor però també tornen els platerets, que es podran degustar per 10€ amb beguda inclosa. Per als viatgers més exigents, continuen els Menús Gourmet que serveixen a 10 restaurants emblemàtics del Passeig de Gràcia. El Menú Majestic,ofereix bunyol de bacallà amb aire de farigola llimona; ravioli de carbassa amb gingebre i suc de pèsols, i com a principals peix de la llotja amb carxofes i cítrics, i jarret de xai del Pallars glacejat. Per postres, mousse i cruixent de xocolata amb sarraí i gelat de vainilla.

Altra novetat són els Sopars Temàtics, que només se celebraran una nit concreta, enguany amb homenatges a la tòfona, el filet o la música dels anys 80.