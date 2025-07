Com reaccionen els micropobles a l'Estatut de Municipis Rurals?

Repoblament, però amb recursos. Aquesta és la resposta de l'Associació de Micropobles i les localitats rurals a l'Estatut de Municipis Rurals que ha aprovat el Parlament. Un nou marc legal que beneficiarà més de 600 municipis de menys de 2.000 habitants. Parlem d'una mesura que té com a objectiu revertir despoblament rural, garantir l’arrelament de les persones i afavorir el reequilibri territorial. El nou marc legal beneficiarà 12 municipis més dels que preveia inicialment el projecte de llei. Un d'ells és el de Cervià deTer, al Gironès, que té 997 habitants. Es troba a vint minuts en cotxe de Girona i en els últims deu anys ha rebut famílies s'han traslladat a la zona buscant la tranquil·litat que no troben a la ciutat. El seu alcalde, Guillem Surroca, explica que perquè això sigui realitat cal tenir les condicions òptimes per viure. Surroca destaca la necessitat de millorar el servei de connectivitat al municipi i espera que amb aquest Estatut es pugui donar més vida a aquelles localitats petites que tenen molt a oferir si no se'ls posa bastons a les rodes.