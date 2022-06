Com preparar les vacances d’estiu?

La col·lecció Explora incorpora novetats i reforça la recerca de rutes òptimes per gaudir dels països que volem conèixer en llibertat. Com a novetat, aquestes guies estan escrites per persones nadiues de l’indret. En aquesta primera fase, han editat les guies de Portugal, Itàñia i Irlanda amb tota mena de consells per conèixer què ofereixen als viatgers.

La directora editorial de Lonely Planet a Espanya, Núria Cabrera, ens dóna els detalls d’aquesta nova proposta i, també, de les noves guíes de GeoPlaneta per a aquest estiu.