Segons una enquesta de 'La Vanguardia', si ara se celebressin eleccions observaríem un clar augment d’Aliança Catalana que passaria dels dos diputats que té actualment al Parlament, als 19. Junts cauria 14 escons, el PSC continuaria guanyant però amb menys diputats, 36, respecte als 42 de les últimes eleccions. Esquerra Republicana, Comuns i la CUP es mantindrien bastant estables i Vox creixeria cinc diputats mentre que el Partit Popular en perdria dos. A 'La Brúixola' analitzem aquestes dades amb el professor de Ciències Polítiques de la UOC, Ernesto Pascual.
Com hem de llegir el gran augment d'Aliança Catalana segons les últimes enquestes?
