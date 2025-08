Com ho fan les "kpopers" per ocultar la propaganda política que inunda Twitter?

La nostra corresponsal a les xarxes socials, la Maria Mondéjar, ens capbussa a les tendències del món digital una setmana més. Aquest dilluns, viatgem digitalment a Twitter per analitzar les respostes que, com diu Mondéjar, "són tot un univers". Ens comença explicant com els "kpopers" oculten la propaganda política de Donald Trump que circula per Twitter. "Omplen les respostes dels vídeos o tuits amb vídeos de kpop i així no deixen espai per la reproducció del missatge que vol transmetre el contingut original" explica Mondéjar. De fet, afegeix que una de les accions més recordades és quan un grup de kpopers va comprar un important percentatge de les entrades d'un míting de Trump i, a l'hora de la veritat, no s'hi van presentar.

També ens explicarà la nova eina que incorpora la plataforma d'Elon Musk. Es diu "Grok" i les seves respostes disten una mica de les que ofereixen la resta de xats alimentats amb intel·ligència artificial. "Replica discursos de la dreta i en alguns casos fa comentaris certament antisemites", explica Mondéjar. "La imprevisibilitat de les respostes que ofereix és desproporcionat", ofereix.