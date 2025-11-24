En un inici, el concepte de 'Black Friday' tenia una connotació negativa, relacionada amb l'embús i la saturació dels comerços, però els comerciants van aprofitar el nom per donar-li un sentit positiu: aquell dia "tornaven als números negres", és a dir, generaven beneficis després de mesos de vendes flueixes. El concepte neix a Filadèlfia als anys cinquanta, però arriba entre els anys 2000 i 2010 a països europeus arran d'una globalització impulsada per tres factors: l'expansió del comerç electrònic, l'estandardització del màrqueting global i l'impacte cultural dels mitjans i les xarxes socials. Tota aquesta evolució ens l'explica l'expert en comunicació Agustí Rodríguez, que també ens sorprèn amb la següent dada: "la despesa mitjana per persona durant la campanya de Black Friday de l'any passat, va superar els 230€".
Com ha evolucionat la campanya de màrqueting del Black Friday?
L'expert en comunicació Agustí Rodríguez atén els micròfons de La Brúixola per parlar dels inicis del Black Friday i com ha evolucionat fins a arribar a casa nostra.