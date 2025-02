Com està evolucionant la societat catalana?

L'envelliment de la població de Catalunya es confirma en el darrer cens de població i habitatge de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Ara mateix hi ha un 20% més de població major de 65 anys respecte el 2011, i ja son gairebe 1 de cada 5 habitants. En una vintena de comarques l'envelliment es superior i al Baix Penedès i l'Aran hi ha un 50% més de majors de 65 anys que aquell any. Els joves fins a 15 anys estan practicament igual que des del 2011. D'altra banda, la població de nacionalitat estrangera ja és més del 20% de la població a 12 comarques i a més d'un centenar de municipis. 1 de cada 6 son d'origen marroquí, la nacionalitat no espanyola més comuna en 31 comarques. D'aquestes dades que confirmen el canvi en la població catalana els darrers anys n'hem volgut parlar amb Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i amb Yasser Saadoune, president de l'associació ECCIT, una entitat sense ànim de lucre que treballa per integrar culturalment les societats catalana i marroquina a través de desplaçaments entre els dos territoris.

L'envelliment dels catalans

Sobre aquest envelliment de la població catalana, Cinta Pasqual creu que "no estem preparats per afrontar-lo, portem temps dient que ve el baby boom i que per això ens hem de preparar, perquè el problema no son els majors de 65 anys, nosaltres comptem de 80 a 85 perquè son les persones més dependents, i hi ha molta gent que esta en 65 i 85 que ens ajuden molt a cuidar els fills i els nets, però arriba un moment que necessiten serveis pel dia a dia, i aquesta gent els fills estem treballant, no tenim temps i per tant requerim de serveis assistencials, ja sigui no poder manipular els fogons, o menjar a domicili. Es pot estar a casa pero aquesta ha d'estar preparada i disposar d'elements".

Des de l'ACRA xifren en 25.000 les places de residències necessàries per atendre aquest augment de població major de 65 anys i 20.000 professionals més en els propers 10 anys: "És el que mes ens preocupa. Nosaltres demanem al govern que parlem d'això. Què farem, es faran campanyes per dedicar-nos a això? Perquè per cuidar la gent gran has de tenir vocació, t'ha d'agradar cuidar i no s'ha de viure negativament. Hem de pujar la professionalitat, per això necessitem professionals i formats per treballar en geriatria".

Cada vegada més estrangers

Yasser Saadoune, president d'ECCIT creu que aquesta població marroquina tant present a Catalunya "es sent integrada. La comunitat ha fet un gran esforç des de fa anys, fa molt, des dels anys 6o que esta establerta, es molt antiga, i des de la nostra associació qüestionem què és integració. Una persona marroquina que acaba d'arribar fa dos anys ha demostrat més esforç d'integració que per exemple un ucraïnès o un americà que l'acaben de contractar per fer d'informatic en una empresa. Aquestes persones no acostumen a interessar-se per cursos de català, mentre que un marroquí ha de dedicar moltes hores a formar-se per regularitzar-se, i això és pel pacte d'integració, per tant és qüestió de comparar amb el com es fa en cada cas".

Saadoune no creu que aquest percentatge tant alt de marroquins generi racisme de per si, ja que "l'increment del racisme l'estem vivint en aquests darerrs anys. En la nostra tasca d'acollida es nota la presència de marroquins pero també per exemple la hondurenya, però la marroquina esta molt present. Nosaltres en les trobades que fem a l'associació es veu que hi ha una societat diversa i molt rica, però el que falla és el discurs antagònic polític preparat per trencar amb tot com és el de la ultradreta. La societat catalana, o els polítics o les associacions, ens hem dedicat a fer gestió de l'acollida però ens hem deixat el discurs antirracista per frenar totes les mentides i l'engany mediàtic que estan fent els bulos de partits com VOX o Aliança Catalana. CCOO va treure fa temps un informe sobre població estrangera obrera on es donaven dades de la ocupació, i es va demostrar que es una comunitat molt activa, que fa la seva vida igual que els autoctons. 16.600 afiliats que son immigrants, d'aquests hi ha un terç que son marroquins, que paguen les quotes i son afiliats actius, tot això desmonta el que estan dient els polítics sobre la gent migrada".

El president d'ECCIT creu que "hem d'animar la gent a integrar, no tothom del Marroc ha tingut una trajectòria migratoria preparada, una estratègia migratoria perquè funcioni tot, son gent que han vingut d'un procés migratori forçat, i molts tenen dol migratori. La resta els seus fills parlen català, la seva adaptació és molt elevada i fan la seva vida, gent que ha arribat a altres nivells d'emancipació".