Com defensar-se d'un zombi?

Segona part de la sèrie de 'zombis' del professor Lupiáñez. Si a la darrera secció ens va fer un anàlisi prou complet de com son, com es comporten i com es representen els zombis a les produccions audiovisuals, avui ens ha posat en situació: Com ens podem defensar dels morts vivents?

Abans de començar aquesta 'Guia de Supervivència' el professor Lupiáñez ens ha posat en coneixement de a aqui ens enfrontem: Éssers que han tornat a la vida amb un aspecte ben diferent al que tenien abans de morir, descomposats i pudents però amb la capacitat de moure's, inclús córrer, amb una fam infinita de carn viva, i amb el sistema nerviós central anul·lat, el que els permet no sentir dolor, però actiu en el sistema motriu, el que els permet moure's.

Un cop fetes les presentacions el professor ens ha donat consells bàsics per sobreviure a un apocalipsi zombi, mostrant-nos exemples de pel·lícules com 'Bienvenidos a Zombieland' on ja ofereixen consells per fer-hi front, o els films 'Apocalpisis Z' i 'Guerra Mundial Z', casos de pel·lícules on els protagonistes han de sobreviure continuament a aquests éssers afamats, contaminants i aterradors.