Com comuniquen els actors i actrius fora de la pantalla?

La comunicació és clau en tots els aspectes de la vida, també en l'àmbit laboral, independentment de l'ofici. Ara bé, hi ha professions en què això pren encara més sentit. És el cas dels actors i les actrius. Precisament, el periodista Alberto Gómez, consultor en comunicació, ha volgut centrar la seva secció d'avui a La Brúixola en els professionals de la interpretació.

"Com comunica una persona que comunica quan treballa?", s'ha preguntat Gómez, que ha analitzat intervencions d'artistes de la talla de Penélope Cruz o Quim Gutiérrez. A més, ha comptat amb l'ajuda de la periodista Irene López, que fa dotze anys que assessora actors i actrius en la comunicació. Per exemple, treballa amb Álvaro Morte, conegut per La casa de papel, i amb una altra gran actriu de la mateixa sèrie, Clara Alvarado. Ella també ha participat en la secció d'aquest dilluns.