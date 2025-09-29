Com afecten als veïns les obres de la Plaça Gaudí?

El 16 de setembre, ara fa 13 dies, es van iniciar les obres de remodelació de la Plaça Gaudí, una de les zones adjacents a la Sagrada Família que serveixen d'avantsala del temple i on hi ha dos parcs. En un d'ells, la plaça Gaudí (entre els carrers Mallorca i Provença en la confluència amb Marina). Aquesta remodelació transformarà el tram del carrer Marina comprès entre els carrers Mallorca i Provença, on hi ha aquesta plaça de Gaudí i la façana del Naixement de la basílica, convertint la zona en una mena de vestíbul del temple i suprimint aquest tram de carrer d’una sempre concorreguda Eixample de Barcelona. La reforma suposarà actuar en una superfície de més de 6.200 m² amb l’objectiu d’obrir l’entorn del temple i gestionar les tensions que genera l’espai davant l’afluència massiva de turistes i el trànsit de vehicles i vianants. Segons l’Ajuntament, l’espai serà versàtil, ja que serà plaça, extensió del parc, espai de trobades populars i avantsala de la basílica. Està previst que les obres s’allarguin uns vuit mesos, fins al juny del 2026, per fer-les coincidir amb el centenari de la mort de Gaudí i es faran en tres fases per minimitzar els efectes a la ciutadania.
Aquestes obres de remodelació suposaràn, també, haver de reorganitzar la gran afluència de turistes, a banda de les molèsties derivades dels treballs. De tot això n'hem parlat amb el president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família, Gabriel Mercadal, qui ens ha parlat de com afronten els veïns de la zona aquestes obres.