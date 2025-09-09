Pràcticament, un 90% dels professionals sanitaris consideren que no estan prou formats per fer front als TEAF, els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal. En aquest sentit, el Departament de Salut alerta que és important conèixer i prevenir aquests trastorns, provocats pel consum d’alcohol durant l’embaràs. Parlem d'una afectació molt prevalent entre els infants adoptats d’Ucraïna i Rússia. Segons un estudi del Departament de Salut, s'ha diagnosticat, aproximadament, en un 50% d’aquests nens. Amb motiu del Dia Mundial de la prevenció del TEAF, la Luisa Maria Conejos, subdirectora general d’addiccions, VIH, infeccions de transmissió sexual i hepatitis víriques de la Secretaria de Salut Pública, explica a 'La Brúixola' les accions que han engegat des del Departament de Salut per prevenir, detectar i millorar l'atenció a les persones i famílies afectades per aquesta problemàtica.
Com abordar el Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal?
Luisa María Conejos, subdirectora general d’addiccions, VIH, infeccions de transmissió sexual i hepatitis víriques de la Secretaria de Salut Pública, atén 'La Brúixola' per explicar el diagnòstic i les actuacions necessàries per abordar els casos de TEAF