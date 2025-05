Collboni rebutja l'OPA del BBVA sobre el Sabadell

Els màxims representants del PSC ja s’han posicionat en contra de l’OPA del BBVA al Sabadell. Primer va ser el propi president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la Reunió del Cercle d’Economia. Avui ha estat el torn de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui se suma a la crida del sector empresarial "a participar de la consulta pública del govern central".

En la inauguració de les noves instal·lacions de la patronal PIMEC, l'alcalde ha defensat que les pimes han de tenir accés a finançament "en posicions bones" de competència bancaria i ha celebrat que les principals entitats empresarials catalanes hagin manifestat de manera unitària que s'oposen a l'operació. A més, ha posat de relleu diversos factors que ha considerat "importants", com són el manteniment de les condicions de competència, la protecció dels llocs de treball i l'arrelament al territori.

Collboni que, per cert, mai s’havia posicionat públicament sobre l’OPA. Ara, el PSOE haurà de decidir si aprovar o rebutjar l’operació amb el món empresarial i política català completament en contra.

Com a resposta a l’OPA hostil del BBVA, també s’havia especulat amb la possibilitat que la direcció del Sabadell busqués altres aliances per enfortir el seu negoci. Segons ha avançat el Periódico de Catalunya, el Sabadell podria haver començat els contactes per fusionar-se amb Unicaja i Abanca. L’entitat gallega se n’ha desmarcat hores després.

En un comunicat, Abanca ha afirmat que no té cap interès en aquesta operació i que només participaran en aquells que preservin el seu model de governança i de negoci. En aquesta línia, l’entitat financera ha recordat que està compromesa amb la generació de valor sostenible per als seus clients, empleats i accionistes i ha apuntat que qualsevol decisió estratègica que prengui estarà sempre alineada amb aquest objectiu.