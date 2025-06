El Clúster Audiovisual torna de Londres i Manchester amb la llibreta plena d'apunts

El Clúster Audiovisual de Catalunya ha tornat d'una expedició de cinc dies a Londres i Manchester en què ha visitat projectes punters al món sencer en l'àmbit audiovisual. En són exemples les instal·lacions de la BBC que acullen el seu projecte Research & Development, l'estudi internacional DNEG i el centre tecnològic Digital Catapult. El motiu de la missió rau a conèixer models d'èxit, estudiar com poder implementar en projectes propis la tecnologia que utilitzen i teixir aliances amb agents clau en la indústria audiovisual britànica.

Com explica el director del clúster, Eduard Gil, també s'ha aprofitat per recopilar informació i copsar ideer per "avançar en el desenvolupament de la Catalunya Media City". Afegeix que es tracta "d'un projecte per convertir diversos espais de Catalunya en un hub audiovisual" que acabi sent un "referent internacional" en el sector. Les obres de les instal·lacions de la iniciativa està previst que comencin el 2026 i s'allarguin fins al 2028, per tant, un projecte que encara es veu lluny. Gil diu que aquest és precisament una de les "complicacions". En un sector on tot va tan de pressa i les tendències canvien tant "hem d'anticipar els avenços tecnològics que ens trobarem quan el Media City sigui una realitat", diu.