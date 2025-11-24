El Clínic atén més de dues víctimes de violència sexual cada dia

L’Hospital Clínic de Barcelona atén cada dia de mitjana més de dues persones que han patit violència sexual. És el que es desprèn de la dada d’atencions d’aquest any: entre l’1 de gener i el 31 d’octubre, hi ha hagut 665 pacients per aquest motiu. La majoria, prop d’un 90%, són dones. Pel que fa als agressors, el 99% són homes.
La xifra de persones ateses enguany a les urgències del Clínic per violència sexual és un 6,5% més alta que la del mateix període de l’any passat. La immensa majoria eren dones; concretament, 562. D’aquestes, el 65% havien estat violades, i el 9% de les agressions havien estat comeses en grup. Des de la direcció de l’hospital titllen la dada d’esfereïdora i asseguren que es tracta d'un problema de salut pública.
Els domicilis no són espais segurs
Pel que fa als llocs on es produeixen les agressions, la ginecòloga Maria Àngels Martínez, també copresidenta de la Comissió de Violència Masclista i Salut de l’hospital, ha alertat que més de la meitat, un 57%, es cometen en domicilis.
El Clínic, centre de referència a Barcelona i l’àrea metropolitana en matèria de violència sexual a majors de 16 anys, ha fet públiques aquestes xifres, com cada any, amb motiu del 25N, Dia internacional per a l’erradicació de la violència contra les dones. En els últims cinc anys, l’hospital ha atès més de 3.200 persones.