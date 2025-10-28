CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: AREP

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que porten a terme. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

AREP és una associació pionera en l’atenció a la salut mental, situant la persona amb algun problema de salut mental al centre i buscant millorar  la seva qualitat de vida i la de la seva família. A més, també volen promoure la sensibilització de la societat envers aquest col·lectiu. Per conèixer-la més a fons hem pogut parlar amb la seva directora, la Silvia Vidal. Ella ens ha explicat cóm i quan va nèixer aquesta entitat, quins són els seus objectius i cóm és la seva feina diària per poder complir aquests objectius.

El seu objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen problemes de salut mental i de les seves famílies, a més de donar suport en la cerca de feina, adaptació a la societat, i trobar un lloc per viure.

