Ciutat Solidaria: AREP

AREP és una associació pionera en l’atenció a la salut mental, situant la persona amb algun problema de salut mental al centre i buscant millorar la seva qualitat de vida i la de la seva família. A més, també volen promoure la sensibilització de la societat envers aquest col·lectiu. Per conèixer-la més a fons hem pogut parlar amb la seva directora, la Silvia Vidal. Ella ens ha explicat cóm i quan va nèixer aquesta entitat, quins són els seus objectius i cóm és la seva feina diària per poder complir aquests objectius.
El seu objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen problemes de salut mental i de les seves famílies, a més de donar suport en la cerca de feina, adaptació a la societat, i trobar un lloc per viure.