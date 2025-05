La Fura dels Baus torna a Barcelona amb 'Carmina Burana'

'Cármina Burana' és l’espectacle amb més funcions i més temps en gira de tota la història de La Fura dels Baus. La companyia l’ha concebut com una obra trepidant on l’espectador és partícip de la història. La platea del teatre es converteix en escenari per interactuar amb alguns dels personatges. I res no escapa a l'essència d'aquesta companyia que es va mostrar al món a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona '92.

Del 1992 al 2025

Carlus Padrissa, director de La Fura dels Baus, ens ha explicat que aquest muntatge té tot l'adn de la companyia. Aquell que es va poder veure el 25 de juliol del 1992 a l'Estadi Olímpic de Barcelona quan van fer la seva més gran obra de teatre. La Fura va dissenyar un espectacle singular, que connectava la modernitat d'aquella Barcelona del 1992 amb la història mitològica sobre la fundació de la ciutat on hi apareixia des d'un colós autòmat, una hidra i un vaixell solcant un immens mar Mediterrani.

'Carmina Burana' és un orgasme

Així defineix aquesta obra en Carlus Padrissa, que explica que la seva filla defineix aquesta versió de 'Carmina Burana' com un 'polvo' d'una hora de durada. Per tant, un bon acte. La lírica d'aquesta obra és deliciosa i l'escenografia és espectacular encara que pugui semblar minimalista. És extasiant, colorida... i humida! Una oportunitat única per gaudir de l'obra que Carl Orff va composar fa 90 anys.