Troba la teva vocació amb la literatura

És dilluns de literatura, i la Laura Garcia ens parla avui d'un aspecte molt important de la nostra vida... la vocació! "Als nostres nens i nenes els hi preguntem que volen ser de major. Sovint ho saben, però ens molts casos no. De vegades ens costa trobar-la", ens explica la Laura. És per això que ens ha portat llibres per conèixer bé que és aquesta vocació i ajudar-nos a trobar-la.

Alguns dels llibres que ens ha recomenat la Laura són 'La Doctora', de Silvia Tarragó, 'El Temps entre Costures' o 'El Club de los Viernes', d'entre molts altres!

No et perdis la seva secció per saber-ho tot respecte a la vocació!