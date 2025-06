La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'incendis

Com cada any, amb l’arribada de l’estiu cal posar especial atenció a l’elevat risc d’incendis que comporten les elevades temperatures arreu del territori català. És per això que enguany la Diputació de Barcelona vigilarà 615.000 hectàrees en un dispositiu antiincendis amb vigilància 24 hores i suport reforçat al territori. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat amb el Jordi Fàbrega, diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, i ens ha explicat que ens hem de fixar en com ha canviat la situació en unes setmanes ja que "fa 15 dies teniem temperatures per sota del que s'esperava i ara ja les tenim molt elevades".

"Aquesta campanya s'ha coordinat juntament amb la Generalitat i amb aquest voluntariat que tenim que és excepcional, són 10.000 voluntàries i voluntaris", diu el Jordi Fàbrega. "Cada vegada la gent n'és molt conscient, però 9 de cada 10 incendis estan provocats per persones i per tant es poden evitar", explica. "Aquest any tindrem vigilància 24 hores, durant el dia i a la nit per evitar el màxim d'incidents possibles", diu.

"Així i tot, li hem de donar també la importància que realment té als incendis a l'hivern", conclou.