La majoria de cinemes tornaran el 26 de juny

Les sales de cinema comencen a veure "la llum al final del túnel": La majoria, a Catalunya i l'Estat, reobriran entre el 26 de juny i el 3 de juliol, confirma a l'ACN el president del Gremi d'Exhibidors de Catalunya. Camilo Tarrazón adverteix que les estrenes més llamineres pel gran públic trigaran "unes setmanes" a tornar. I que les condicions de reobertura no seran fàcils per la seva economia: menys sessions i més esponjades, i un aforament del 50%, això, sempre que als respectius territoris s'hagi assolit la fase 3. Però el sector compta amb les "ganes de tornar al cinema" del públic que mostren "totes les enquestes" per començar a caminar. Un públic que haurà de dur la mascareta i que podrà seure junt si és "convivent".

Un dels factors que ha fet concretar el retorn de la majoria de sales a partir del 26 de juny ha estat la coincidència amb el calendari de la fase 3 de la desescalada. Els exhibidors confien que no hi hagi reculades i que això els permetrà reobrir ja amb un 50% de l'aforament a la majoria del territori català i espanyol (o en el pitjor dels casos, quan faltin pocs dies perquè tots arribin a la 'nova normalitat').També hi ha pesat el pla d'estrenes de les distribuïdores. "Era necessari confirmar un calendari de llançament de pel·lícules per poder-se plantejar l'obertura, i a la vegada era necessari tenir una data d'obertura per confirmar un calendari de llançament de pel·lícules".

Un "peix que es mossega la cua" que ja comença a desencallar-se amb l'horitzó de retorn generalitzat a finals de juny.En aquest sentit, Tarrazón agraeix el "compromís important" de les distribuïdores, i assegura que estan apostant per "grans pel·lícules". Tanmateix, avisa que les estrenes més llamineres no arribaran el primer dia. La cartellera trigarà "dos o tres setmanes" a començar a incorporar films més taquillers. I quant a les estrenes internacionals, la primera serà el 19 de juliol: 'Tenet', de Xavier Nolan. I el 24 de juliol arribarà 'Mulan' de Disney, un film que s'havia d'haver estrenat al març. A l'agost començaran a arribar les primeres pel·lícules catalanes i espanyoles, avança. L'exhibidor afegeix que el context és una oportunitat "pel producte local que tantes vegades diu que li falta espai a les sales", però té dubtes que ara mateix "tinguin la capacitat de llançar-lo".