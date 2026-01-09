CULTURA

Cinema i música a La Brúixola

La nostra companya d'Europa FM Marta Lozano ens porta tota l'actualitat musical i el cinèfil Juan Torres ens proposa pel·lícules que potser han passat per sota del radar

Redacción

Barcelona | (Publicado 09.01.2026 18:14)

El Juan Torres torna de les vacances de Nadal amb tres títols que potser no trobem al llistat de les millors pel·lícules de la història, però que val la pena recuperar. Per començar, ens proposa 'La vida secreta de Walter Mitty', dirigida i protagonitzada per Ben Stiller. Continua amb una pel·lícula de l'any passat, 'The Running Man', protagonitzada per Glen Powell i dirigida per Edgar Wright. Acaba les recomanacions amb una obra gens recent: 'Harvey' del 1950, dirigida per Henry Koster.

A la segona hora més musical del programa, la Marta Lozano ens repassa els esdeveniments d'aquesta setmana amb els noms de Miss Caffeina, Duncan Dhu i Fito & Fitipaldis. L'actualitat del sector, en aquest cas, la protagonitzen els noms de 'La Oreja de Van Gogh', Bruno Mars, que anuncia nou disc i gira, i Britney Spears.

