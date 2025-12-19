A les últimes seccions culturals de l’any, el Juan Torres ens recomana tres pel·lícules de l'actor i director Rob Reiner, que ens va deixar a principis de setmana. Els títols que destaca són: 'This is spinal tap', 'Cuando Harry encontró a Sally' i 'La princesa prometida'. La Marta Lozano, per la seva banda, repassa l’agenda musical i ens fa un recull de què ha donat de si el 2025 musicalment. No hi falen els noms de Rosalía i Bad Bunny.
Cinema i música a 'La Brúixola'
La Marta Lozano i el Juan Torres ens porten el bo i millor de la música i el cinema en l'última secció de l'any.