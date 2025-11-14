CULTURA

Cinema i música a La Brúixola

La nostra companya d'Europa FM Marta Lozano ens porta tota l'actualitat musical i el cinèfil Juan Torres ens proposa pel·lícules basades ens fets reals

Redacción

Barcelona |

Tanquem el divendres com és habitual amb la cultura com a protagonista. El cinèfil Juan Torres ens proposa tres pel·lícules que estan basades en fets reals. Totes elles, o gairebé totes... Els tres títols que ens presenta son '21 blackjack' de Robert Luketic, '300' de Zach Snyder i 'Fargo' dels germans Coen.

La cirereta del programa la posa la Marta Lozano i el seu repàs musical. L'agenda de la setmana vinent passa pels noms de Ana Belén, Roxette i Las Migas. Les notícies del sector passen pels guanyadors dels Latin Grammy, Katy Perry i Bizarrap.

