Cinema i música a La Brúixola

Tanquem el divendres com és habitual amb la cultura com a protagonista. El cinèfil Juan Torres ens proposa tres pel·lícules que estan basades en fets reals. Totes elles, o gairebé totes... Els tres títols que ens presenta son '21 blackjack' de Robert Luketic, '300' de Zach Snyder i 'Fargo' dels germans Coen.
La cirereta del programa la posa la Marta Lozano i el seu repàs musical. L'agenda de la setmana vinent passa pels noms de Ana Belén, Roxette i Las Migas. Les notícies del sector passen pels guanyadors dels Latin Grammy, Katy Perry i Bizarrap.