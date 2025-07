Cinema i música a 'La Brúixola'

El Juan Torres ens proposa tres pel·lícules que giren al voltant del cinema per preparar-nos pel Torneig de Wimbledon: 'El método Williams', 'Estraños en un tren' i 'Match point'. Per acabar, la Marta Lozano ens porta l'agenda musical d'aquests dies i les notícies del sector que tenen com a protagonistes Alanis Morissette, Jennifer López i Sabrina Carpenter, entre altres.