Aquest any nou xinès arriba el 29 de gener, una data que varia anualment segons el calendari lunar. Lidan Qi ens explica com es celebra aquesta festivitat arreu del món i què significa l’Any de la Serp, símbol de saviesa i renovació per a la cultura xinesa. A més, descobrim com Barcelona s’implica en aquesta tradició amb activitats especials, i reflexionem sobre les diferències culturals entre Orient i Occident. Escolta el programa complet al pòdcast de Lideratges a Onda Cero!