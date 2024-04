Cavallers, dracs i princeses: de la llegenda en l'actualitat

Per conèixer la història d'aquesta festa, ens hem de remuntar al llibre del segle XIII 'La llegenda daurada' de Jaume de Voràgine que parla sobre la història dels sants. Al voltant de la figura de Sant Jordi va néixer la llegenda d'un cavaller que representa un soldat romà que va ser torturat durant set anys i que "va morir tres vegades i en va ressuscitar dues", explica l'expert en cultura popular catalana Jan Grau.



Si fem un salt a l'edat mitjana, Gran explica que el dia 23 d'abril se celebrava el dia dels enamorats. Concretament a Barcelona, es feien tornejos al Born on els cavallers lliuraven a les seves dames una rosa de bardissa i elles els donaven una cinta que portaven mentre batallaven per mostrar que tenien una dona per qui lluitar, ens diu l'expert en cultura popular.

Pel que fa a la tradició del llibre, cal fer un salt important en el temps fins als anys 1926-1927 quan el valencià VicenteClavelAndrés va començar una primera fira del llibre, però molt dirigida als editors i al món cultural. No va ser fins més endavant, que es va unificar la rosa i el llibre tot commemorant l'històric dia dels enamorats amb la llegenda del cavaller i recordar les morts de Shakespeare i Cervantes.