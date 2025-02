Catalunya no vol perdre el tren de la quàntica

El govern està ultimant un acord per finançar el projecte ideat per Esquerra Republicana el 2022. Sembla que ara la Generalitat sí té els diners per impulsar la Vall de la Quàntica amb una inversió inicial de 5’5 milions d’euros. Es tracta d’un projecte liderat per l’Institut de Ciències Fotòniques, ubicat a Castelldefels, que neix amb l’objectiu de situar la recerca catalana entre els sis primers nuclis europeus.

"Volem consolidar el nostre lideratge a Espanya i ser un dels pols de referència al sud d'Europa", ha manifestat Salvador Illa, president de la Generalitat.

De nou, el govern vol generar un ecosistema protegit pels recursos públics preparat per crear sinèrgies entre universitats, centres de recerca, grans empreses de telecomunicacions i les administracions. De fet, la Generalitat aposta molt fort per aquest sector, que ja acull al Barcelona Supercomputing Center un prototip d’ordinador quàntic, el primer a Espanya i un dels pocs a Europa amb tecnologia 100% europea.

I tot això, a les portes de la segona revolució de la quàntica. Fa un segle els seus avenços van permetre la implementació en la societat de mòbils, taules i d’altres dispositius electrònics. Ara, la tecnologia s’encarregarà de desenvolupar noves vacunes, medicaments i solucions energètiques més sostenibles.