Catalunya viu protestes simultànies de treballadors del sector públic

Creix el malestar entre els tècnics superiors sanitaris, uns professionals imprescindibles en el sistema de salut. N’hi ha que es dediquen a tècniques de diagnòstic, és a dir, feines de laboratori, radioteràpia o medicina nuclear, però també tractament de dades clíniques o tasques administratives. Avui, a Catalunya, s’han manifestat per dues raons diferents. Una assenyala el Ministeri de Sanitat i l’altra, el Departament de Salut.

Els tècnics superiors sanitaris s’han concentrat a les dotze del migdia a les portes dels hospitals catalans. És el mateix que s’ha fet a nivell estatal per reclamar que se’ls tingui en compte en el nou estatut marc que està negociant el Ministeri. Lamenten que no reculli les seves reivindicacions en l'àmbit econòmic i que se’ls tracti, diuen, com a professionals de segona. Però a casa nostra, com dèiem, se suma una altra queixa. Més d’un any després de la vaga indefinida que van fer aquests professionals, denuncien que Salut no ha complert les seves promeses.

"Han deixat en un calaix l'acord de final de vaga que havia de millorar la nostra situació econòmica. Aquesta millora no poden ser els 8,93 euros de sou que ens han apujat als tècnics superiors sanitaris després de divuit anys", ha denunciat a Onda Cero de José Joaquín Durán en representació dels sindicats del sector, SETSS i SIETESS. Per això exigeixen el compliment dels compromisos i adverteixen que, si no ho fan, convocaran una altra vaga.

Concentració en defensa de Muface

Aquesta no ha estat l’única protesta que ha tingut lloc aquest migdia. El sindicat CSIF ha convocat una concentració davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per defensar la continuïtat de Muface, a mútua de la qual es beneficien 163.000 treballadors públics a Catalunya i un milió i mig a tota Espanya. A casa nostra, són sobretot professors, però també empleats de l’Agència Tributària o de Correus, entre altes.

Després que la licitació d’aquest servei quedés deserta, el futur d’aquest model d’atenció perilla i alguns pacients ja en pateixen les conseqüències. "Teòricament, les entitats mèdiques que estan encara en el conveni (perquè s'ha prorrogat fins a finals de març) haurien de mantenir tots els tractaments que ja estan en marxa i donar cobertura mèdica a qui ho desitgi, però ens estem trobant que no ho fan", ha lamentat Manuel Gómez, president de CSIF a Catalunya, als micròfons d'aquesta casa.

Aquest és un dels punts que s’assenyala a la denúncia que van fer davant la Fiscalia aquest dilluns. Alhora, també ho han traslladat al govern central. Tot plegat mentre ha sortit a licitació, per tercera vegada, aquest servei. És la condició que van posar els sindicats per desconvocar una vaga que, finalment, s’ha quedat només en una manifestació. Segons Gómez, tenen l’esperança que, aquest cop sí, el servei s’acabi adjudicant.